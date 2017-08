Polizei : Mehrheit der Deutschen für Körperkameras an Polizisten

Angesicht der steigenden Zahl von Angriffen auf Polizisten ist die Zustimmung für den Einsatz von Körperkameras in der Bevölkerung deutlich gestiegen. In einer INSA-Umfrage im Auftrag der «Bild»-Zeitung sind 72,5 Prozent der Ansicht, dass Körperkameras sinnvoll sind, um Polizisten vor Gewalt zu schützen. Vor einem Jahr lag die Zustimmung mit leicht über 62 Prozent deutlich darunter. Gegen Körperkameras, die an der Schulter der Beamten befestigt sind, sprechen sich in der aktuellen Umfrage nur 11,5 Prozent aus.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 09:50 Uhr