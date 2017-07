Terrorismus : Mehrere Tote bei Attacken in Ägypten - Urlauber am Strand verletzt

In Ägypten sind bei zwei Angriffen auf Touristen und Sicherheitskräfte mehrere Menschen getötet worden. An einem Strand in dem beliebten Urlaubsort Hurghada am Roten Meer habe ein Angreifer mit dem Messer mehrere Urlauber angegriffen und verletzt, teilte das ägyptische Innenministerium auf seiner offiziellen Facebookseite mit. Die ägyptische Nachrichtenseite «Al-Masry al-Youm» berichtete von zwei getöteten ukrainischen Touristen und berief sich auf Sicherheits- und medizinische Kreise. Das Innenministerium in Kairo sprach von insgesamt sechs Verletzten unterschiedlicher Nationalität.

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 17:53 Uhr