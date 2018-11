Unfälle : Mehrere schwerverletzte Kinder bei Zusammenstoß von Schulbussen

von dpa

15. November 2018, 15:06 Uhr

Bei einem Zusammenstoß von zwei Schulbussen nahe Ammerndorf im Kreis Fürth in Bayern sind mehrere Kinder schwer verletzt worden. Mindestens vier Menschen seien am Nachmittag von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus Trümmern der Busse befreit worden, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Die Lage sei wegen der vielen Verletzten sehr unübersichtlich. Mehrere Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen stießen zwei Schulbusse frontal zusammen. Ein weiteres Fahrzeug fuhr in die Unfallstelle.