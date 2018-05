Demonstrationen : Mehr Nawalny-Anhänger festgenommen als 2017

von dpa

05. Mai 2018, 19:58 Uhr

Die russische Polizei ist so hart wie nie gegen die Anhänger des Oppositionellen Alexej Nawalny vorgegangen. Zwei Tage vor der Amtseinführung von Präsident Wladimir Putin wurden russlandweit mehr als 1600 Demonstranten festgenommen. Das berichtete das Bürgerrechtsportal OVD-Info am Abend in Moskau. Allein in der Hauptstadt seien mehr als 700 Menschen auf Polizeiwachen gebracht worden, darunter auch Nawalny als Organisator. Im März 2017 waren die russischen Behörden von der Wucht eines von Nawalny organisierten Protests überrascht worden, damals hatte es 1500 Festnahmen gegeben.