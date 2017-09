Erdbeben : Mehr als 220 Tote bei Erdbeben in Mexiko

von dpa

erstellt am 20.Sep.2017 | 15:24 Uhr

Trümmerhaufen in Mexiko-Stadt, verzweifelt suchen Retter nach Verschütteten: Nach einem heftigen Erdbeben der Stärke 7,1 sind in Mexiko mehr als 220 Menschen ums Leben gekommen. Ausgerechnet am Jahrestag des verheerenden Erdbebens von 1985 bebte die Erde wieder stark - kurz nach der alljährlichen Erbebenübung. Nach Angaben von Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong starben mindestens 226 Menschen. Allein in einer eingestürzten Schule wurden in Mexiko-Stadt mindestens 32 Kinder und fünf Erwachsene getötet. Mindestens 700 Menschen wurden verletzt, 400 davon schwer.