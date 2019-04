Terrorismus : Mehr als 200 Tote in Sri Lanka bei Anschlagsserie an Ostern

von dpa

21. April 2019, 20:41 Uhr

Bei einer verheerenden Anschlagsserie auf christliche Kirchen und Hotels sind am Ostersonntag in Sri Lanka nach Polizeiangaben mindestens 215 Menschen getötet worden. Bei den koordinierten Explosionen wurden außerdem mehr als 500 Menschen verletzt. Nach Angaben der Tourismusbehörde sind unter den Toten 32 Ausländer aus acht Staaten. Nach Angaben der Polizei vom Abend gab es inzwischen 13 Festnahmen. Wie Premierminister Ranil Wickremesinghe in einer Fernsehansprache sagte, stammten offenbar alle bislang Festgenommenen aus Sri Lanka.