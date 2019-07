Kriminalität : Medien: US-Unternehmer Epstein verletzt in Haftzelle

von dpa

25. Juli 2019, 09:45 Uhr

Der wegen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagte US-Unternehmer Jeffrey Epstein ist laut Medienberichten verletzt in seiner Gefängniszelle in New York gefunden worden. Der 66-Jährige habe halb bewusstlos mit Spuren an seinem Hals auf dem Zellenboden gelegen, berichten US-Medien. Die Staatsanwaltschaft hatte vor zwei Wochen neue Vorwürfe gegen Epstein erhoben. Er soll zwischen 2002 und 2005 Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht haben. Epstein plädierte auf nicht schuldig. Der 66-Jährige muss bis zum Beginn seines Prozesses im Gefängnis bleiben.