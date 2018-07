Fußball : Medien: Buffon soll Montag bei PSG vorgestellt werden

von dpa

06. Juli 2018, 18:21 Uhr

Die italienische Torwartlegende Gianluigi Buffon soll nach übereinstimmenden Medienberichten am Montag offiziell als neuer Spieler bei Paris Saint-Germain vorgestellt werden. Die französischen Zeitungen «Le Parisien» und «L'Équipe» berichteten, dass der 40-Jährige bereits heute in Paris eintreffen sollte. Dort stünden dann Medizincheck und Vertragsunterzeichnung bei dem Fußballclub an. Eine offizielle Ankündigung des Vereins gab es zunächst nicht.