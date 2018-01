Regierung : Medien: Anwälte wollen Trump-kritisches Buch verbieten

von dpa

erstellt am 04.Jan.2018 | 17:25 Uhr

Das Weiße Haus will laut Medienberichten die Veröffentlichung eines kritischen Buches über Präsident Donald Trump verbieten lassen. Die «Washington Post» berichtete, dem Autor Michael Wolff und dem Verlag Henry Holt & Co. seien entsprechende Verfügungen zugestellt worden. Das Buch «Fire and Fury» dürfe weder ganz noch in Auszügen erscheinen, lautet demnach die Forderung. Begründet werde dies unter anderem mit Vorwürfen der üblen Nachrede und Schmähungen. Gestern waren erste Inhalte des Buches an die Öffentlichkeit gelangt. Darin von einem dysfunktionalen Weißen Haus unter Trump berichtet.