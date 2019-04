EU : May wirbt bei EU-Gipfel für Brexit-Aufschub

von dpa

10. April 2019, 20:45 Uhr

Beim EU-Sondergipfel hat die britische Premierministerin Theresa May mehr als eine Stunde mit den übrigen Staats- und Regierungschefs über eine Verschiebung des Brexits gesprochen. May hat eine Verschiebung des bislang für Freitag angekündigten EU-Austritts auf den 30. Juni beantragt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere Staats- und Regierungschefs gehen jedoch von einer längeren Frist aus, möglicherweise bis Frühjahr 2020. In dem Fall müsste Großbritannien an der für den 23. bis 26. Mai geplanten Europawahl teilnehmen.