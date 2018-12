EU : May will kein neues Brexit-Referendum

von dpa

16. Dezember 2018, 12:44 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May will keine zweite Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs. «Das Parlament hat die demokratische Pflicht, das umzusetzen, wofür das britische Volk gestimmt hat», sagte May nach Angaben des britischen Senders BBC und anderer Medien. Die «Sunday Times» schreibt, Vizeregierungschef David Lidington und Stabschef Gavin Barwell bereiteten hinter Mays Rücken ein zweites Referendum vor. 2016 hatten die Briten knapp für den EU-Austritt gestimmt.