EU : May und Juncker: Brexit-Gespräche beschleunigen

von dpa

erstellt am 16.Okt.2017 | 21:57 Uhr

Die Europäische Union und Großbritannien wollen die stockenden Brexit-Verhandlungen schneller voranbringen. Das teilten EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Premierministerin Theresa May am Abend nach einem Abendessen in Brüssel mit. Die gemeinsame Erklärung kam nur wenige Tage, nachdem die EU eine «Blockade» in den Gesprächen über den für 2019 geplanten EU-Austritt Großbritanniens beklagt hatte. Nun hieß es, die Atmosphäre des Arbeitsessens sei freundlich und konstruktiv gewesen. May hatte den Besuch in Brüssel am Wochenende überraschend angekündigt.