Regierung : May: Trumps Tweet gegen US-Demokratinnen unakzeptabel

von dpa

15. Juli 2019, 17:13 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May hat scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trump wegen eines Tweets gegen mehrere US-Demokratinnen geübt. Nach Ansicht Mays sei Trumps Sprache «völlig unakzeptabel», teilte ein Regierungssprecher in London mit. Das Verhältnis Mays zum Präsidenten ist unterkühlt. Er hatte die scheidende Premierministerin vor allem wegen ihrer Brexit-Verhandlungen vorgeführt. Mehrere Demokratinnen im US-Kongress hatten Trump Rassismus vorgeworfen.