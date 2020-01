Film : Max-Ophüls-Filmpreis für «Neubau»

von dpa

25. Januar 2020, 22:52 Uhr

Der Film «Neubau» von Johannes Maria Schmit hat beim 41. Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken den Preis für den besten Spielfilm gewonnen. Dieser ist mit 36 000 Euro dotiert. Den Max Ophüls Preis für den gesellschaftlich relevanten Film erhielt der Hauptdarsteller Tucké Royale für Buch und Schauspiel. «Neubau» spielt im Sommer in der Brandenburger Provinz und erzählt von Markus, der hin- und hergerissen ist zwischen der Liebe zu seinen pflegebedürftigen Omas und der Sehnsucht nach einem anderen Leben in Berlin.