Notfälle : Mann fährt mit Auto in Absperrung vor Londoner Parlament

von dpa

14. August 2018, 09:18 Uhr

Aufregung am Parlament in London: Ein Mann ist mit seinem Auto in eine Sicherheitsabsperrung gefahren und hat dabei mehrere Fußgänger verletzt. Die britische Polizei nahm den Mann fest. Mehrere Straßen rund ums Parlamentsgebäude sind abgesperrt. Dutzende bewaffnete Polizisten seien vor Ort, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.