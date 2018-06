Prozesse : Mann ersticht Ehefrau: Lebenslang

von dpa

28. Juni 2018, 11:33 Uhr

Nach dem Mord an seiner Frau mit einem Dolch ist der angeklagte Ehemann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Hanau sah es als erwiesen an, dass der frühere afghanische Soldat aus niedrigen Beweggründen die zweifache Mutter mit einem Dolch tötete, weil er von ihr verlassen worden war. Er habe bei der Tat im Dezember in der Hanauer Innenstadt mit «absolutem Vernichtungswillen» gehandelt, so das Gericht. Das Opfer erlitt etwa 40 Stich- und Schnittverletzungen.