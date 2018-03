Handel : Malmström spricht mit Wilbur Ross über Stahl-Überkapazitäten

von dpa

21. März 2018, 01:47 Uhr

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat im Streit über die Zollpolitik in Washington mit US-Handelsminister Wilbur Ross gesprochen. Beide hätten sich vor allem darüber verständigt, wie dem Problem der hauptsächlich von China verursachten Überkapazitäten auf den weltweiten Stahl- und Aluminiummärkten beizukommen sei, sagte ein Sprecher der EU-Vertretung. Malmström strebt eine komplette Ausnahme für die EU-Länder an. Sie will auch mit dem Handelsbeauftragten von US-Präsident Donald Trump, Robert Lighthizer, reden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte mit den gleichen Partnern wie Malmström gesprochen.