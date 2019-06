Olympia : Mailand zum Gastgeber der Winterspiele 2026 gewählt

von dpa

24. Juni 2019, 18:11 Uhr

Mailand wird 2026 Schauplatz der Olympischen Winterspiele. Die Mehrheit der Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees stimmte in Lausanne für die italienische Stadt und gegen Mitbewerber Stockholm. 20 Jahre nach den Spielen in Turin wird das Sportspektakel auf Eis und Schnee nicht nur erneut nach Italien zurückkehren, sondern wieder in eine klassische Wintersportregion in Europa. Zuletzt waren Vancouver, Sotschi und Pyeongchang in Südkorea Gastgeber. 2022 wird es Peking sein.