Kriminalität : Männer sollen sechs Kinder missbraucht haben

von dpa

31. Oktober 2019, 16:09 Uhr

Nach dem Fund von kinderpornografischem Material in einer Wohnung in Bergisch Gladbach sind vier Verdächtige festgenommen worden. Sie sollen mindestens sechs Kinder im Alter bis zu zehn Jahren schwer sexuell missbraucht haben, sagte der Leiter der Kriminaldirektion Köln, Klaus-Stephan Becker. Das jüngste Opfer sei nicht einmal ein Jahr alt. Es handele sich um Kinder oder Stiefkinder der Verdächtigen. Ins Rollen kamen die Ermittlungen, nachdem Beamte die Wohnung eines 42-Jährigen in Bergisch Gladbach wegen des Verdachts der Kinderpornografie durchsucht hatten.