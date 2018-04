Fußball : Madrid bangt vor Rückspiel gegen Bayern um Carvajal und Isco

von dpa

27. April 2018, 10:41 Uhr

Vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bayern München bangt Titelverteidiger Real Madrid um den Einsatz von Dani Carvajal und Isco. Der rechte Außenverteidiger Carvajal werde wegen der Oberschenkelverletzung, die er sich beim 2:1-Sieg in München zugezogen hatte, wohl zwei bis drei Wochen pausieren müssen und deshalb am kommenden Dienstag im Bernabéu nicht spielen können, berichtete die Zeitung «El Mundo» unter Berufung auf Vereinsärzte. Auch Mittelfeldmann Isco, der sich in München eine Verletzung an der linken Schulter zuzog, werde höchstwahrscheinlich fehlen.