Welthandel : Macron zu Trump: EU antwortet entschlossen auf Strafzölle

von dpa

01. Juni 2018, 08:45 Uhr

Im transatlantischen Streit um neue US-Strafzölle hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron eine entschlossene Antwort der Europäer angekündigt. Die Entscheidung, Strafzölle auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium aus der EU sowie aus Mexiko und Kanada zu erheben, sei illegal und ein Fehler. Das soll Macron seinem US-Amtskollegen Donald Trump am Telefon gesagt haben. Die EU-Kommission hatte angekündigt, mit Vergeltungszöllen zu reagieren. Die US-Zölle waren am Morgen unserer Zeit in Kraft getreten.