Regierung : Macron will sich wegen Schließung von Cattenom nicht festlegen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich zu einer möglichen Stilllegung des Atomkraftwerks Cattenom direkt an der Grenze zu Luxemburg und Deutschland nicht festlegen. «Ich weiß, dass das ein sensibles Thema ist», sagte er in Luxemburg nach einem Gespräch mit dem luxemburgischen Regierungschef Xavier Bettel. Bettel hatte zuvor gesagt: «Das ist ein Thema, das uns sehr besorgt.» Ebenso wie die Regierungen des Saarlands und von Rheinland-Pfalz fordert auch Luxemburg eine rasche Stilllegung des Kraftwerks Cattenom. Der 1986 in Betrieb genommene Atommeiler gilt als pannenanfällig.

von dpa

erstellt am 29.Aug.2017 | 23:20 Uhr