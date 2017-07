Konflikte : Maaßen sieht türkische Spionageaktivitäten kritisch

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat sich besorgt über zunehmende Aktivitäten des türkischen Geheimdienstes in Deutschland geäußert. «Wir haben Kenntnis über Einflussnahme der türkischen Regierung in Richtung türkische Gemeinschaft hier in Deutschland», sagte er der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Es gebe Versuche der «Einschüchterung der türkischstämmigen Bevölkerung», soweit sie gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan eingestellt sei.

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 07:47 Uhr