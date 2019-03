Terrorismus : Maas verurteilt Anschläge auf Moscheen in Neuseeland

von dpa

15. März 2019, 12:14 Uhr

Außenminister Heiko Maas hat die Anschläge auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch verurteilt. Zum Auftakt einer Konferenz über Rüstungskontrolle sagte der SPD-Politiker in Berlin, «dass wir, und mehr können wir zurzeit nicht tun, in Gedanken bei den Verletzten und auch bei den Angehörigen» der Opfer sind. Maas verurteilte die Tat als «schrecklichen Anschlag». Bei den Angriffen waren nach offiziellen Angaben mindestens 49 Menschen getötet worden.