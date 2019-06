Extremismus : Maas ruft zu #donnerstagderdemokratie auf - aber ohne AfD

von dpa

27. Juni 2019, 08:47 Uhr

Mit dem Hashtag #donnerstagderdemokratie will Bundesaußenminister Heiko Maas im Netz ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Der Hass und die Hetze im Internet, vor allem gegenüber Kommunalpolitikern und Ehrenamtlichen - «das geht nicht, und das kann man nicht einfach akzeptieren», sagte er im ARD-«Morgenmagazin» mit Blick auf den mutmaßlich rechtsextremen Mord an Walter Lübcke. In einem Brief an alle Bundestagsabgeordneten - außer denen der AfD - hat Maas dazu aufgerufen, den Kommunalpolitikern und Ehrenamtlichen auf Social-Media-Plattformen den Rücken zu stärken.