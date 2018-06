Wahlen : Maas ruft Erdogan zu Ende von Ausnahmezustand auf

von dpa

25. Juni 2018, 14:53 Uhr

Bundesaußenminister Heiko Maas hat den wiedergewählten türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan aufgerufen, so schnell wie möglich den Ausnahmezustand aufzuheben. Ein solcher Schritt könnte «das Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland, aber auch zwischen der Türkei und Europa» verbessern, sagte der SPD-Politiker am Rande eines EU-Treffens in Luxemburg. «Das wäre ein erstes, aber wichtiges Signal.» Erdogan hat die von Manipulationsvorwürfen der Opposition überschattete Präsidentenwahl nach Angaben der Wahlkommission in der ersten Runde gewonnen.