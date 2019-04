Konflikte : Maas: G7-Gruppe sehr besorgt über Lage in Libyen

von dpa

06. April 2019, 10:45 Uhr

Die Gruppe der großen Industriestaaten ist nach den Worten von Bundesaußenminister Heiko Maas sehr besorgt über die Lage in Libyen. «Deshalb war es gut, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen noch einmal ein klares Signal gegeben hat, dass Schluss sein muss mit der militärischen Eskalation», sagte Maas im bretonischen Küstenort Dinard am Rande von Beratungen mit seinen Amtskollegen der G7-Gruppe. Das Signal des Sicherheitsrats sei auch klar an den libyschen General Chalifa Haftar gerichtet, dessen Truppen auf die Hauptstadt Tripolis vorrückten.