International : Maas fordert Gesprächsbereitschaft von Palästinensern

von dpa

26. März 2018, 16:08 Uhr

Jerusalem - Außenminister Heiko Maas hat bei seiner Reise ins Heilige Land Gesprächsbereitschaft von den Palästinensern im Nahost-Konflikt gefordert. Er wolle aber auch in dieser schwierigen Lage die Menschen hier ermuntern, keine Brücken abzubrechen, sagte Maas in Ramallah. Die Palästinenser sollten zudem bereit sein, mit den USA zu sprechen. Vor der Pressekonferenz hatte Maas Präsident Mahmud Abbas getroffen. Am Vormittag war Maas in Jerusalem mit rund 30 Holocaust-Überlebenden zusammengekommen.