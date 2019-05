Konflikte : Maas-Appell an Teheran: Iran soll Atomabkommen einhalten

von dpa

08. Mai 2019, 16:47 Uhr

Die Bundesregierung hat den Iran dazu aufgefordert, das internationale Atomabkommen einzuhalten. Außenminister Heiko Maas sagte, Deutschland wolle mit den drei verbleibenden Partnern an dem Abkommen mit dem Iran festhalten, um zu verhindern, dass Teheran an Atomwaffen komme. Wichtig für die Bundesregierung sei, dass jetzt keine Schritte unternommen werden, die die Stabilität in der Region gefährdeten. Die Bundesregierung halte das iranische Raketenprogramm für hochproblematisch. Exakt ein Jahr nach dem Ausstieg der USA setzt der Iran das internationale Atomabkommen teilweise aus.