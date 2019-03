Kriminalität : Lügde: Jugendamt nahm fünf weitere Kinder in Obhut

von dpa

20. März 2019, 09:06 Uhr

Im Zusammenhang mit dem massenhaften Kindesmissbrauchs in Lügde hat das Jugendamt Lippe fünf weitere Kinder in Obhut genommen. Das bestätigte ein Sprecher des Kreises. «Die Kinder sind auf alle Fälle Opfer. Die Eltern könnten Täter sein. Das wird ermittelt. Ein Kind lebte auch in einem Wohnwagen auf dem Campingplatz», sagte der Jugendamtsleiter Karl-Eitel John dem WDR. Die fünf Kinder stammten aus drei Familien. In dem ersten bekanntgewordenen Fall soll ein arbeitsloser Dauercamper gemeinsam mit einem Komplizen über Jahre hinweg Kinder missbraucht und dabei gefilmt haben.