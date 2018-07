Kriminalität : Lübeck: Mehrere Verletzte bei Gewalttat in Linienbus

von dpa

20. Juli 2018, 15:19 Uhr

In Lübeck sind bei einer Gewalttat in einem Linienbus mehrere Menschen verletzt worden. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Ein Polizeisprecher sagte aber, es habe definitiv keine Toten gegeben. Nähere Einzelheiten nannte er zunächst nicht. Die Umgebung an einer Bushaltestelle im Stadtteil Kücknitz wurde weiträumig abgesperrt.