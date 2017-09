Terrorismus : Londoner U-Bahn-Anschlag: Zweiter Verdächtiger festgenommen

Im Zusammenhang mit dem U-Bahn-Anschlag von London hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Der 21-Jährige wurde in Hounslow im Westen von London wegen Terrorverdachts in Gewahrsam genommen. Bereits gestern hatten die britische Polizei in Dover einen 18-Jährigen gefasst. Bei der Explosion einer Bombe und der anschließenden Panik waren am Montag 30 Menschen verletzt worden. In Großbritannien gilt nach der Terrorattacke die höchste Sicherheitsstufe.

von dpa

erstellt am 17.Sep.2017 | 09:31 Uhr