EU : London räumt finanzielle Verpflichtung gegenüber EU ein

Die britische Regierung hat erstmals ausdrücklich eine finanzielle Verpflichtung gegenüber Brüssel für die Zeit nach dem geplanten Brexit eingestanden. Das berichtete die «Financial Times» unter Verweis auf eine schriftliche Erklärung aus dem Brexit-Ministerium an das britische Parlament. In Brüssel wurde die Passage der «Financial Times» zufolge als verhaltenes Zeichen des Entgegenkommens für die anstehende zweite Verhandlungsrunde am Montag interpretiert.

von dpa

erstellt am 15.Jul.2017 | 00:22 Uhr