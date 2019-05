Film : Lola-Gala in Berlin: Erste Preisträger gekürt

von dpa

Beim Deutschen Filmpreis sind die ersten Lolas verliehen worden. Schauspieler Alexander Fehling gewann eine Auszeichnung als bester Nebendarsteller für seine Rolle in «Das Ende der Wahrheit». Beste Nebendarstellerin wurde Luise Heyer, die in «Der Junge muss an die frische Luft» die Mutter von Hape Kerkeling spielt. Beste Doku wurde «Of Fathers And Sons» von Talal Derki - darin geht es um einen islamistischen Vater und dessen Söhne. Der Preis für die beste Tongestaltung ging an das Team des Seglerdramas «Styx».