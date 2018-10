Nato : Linken-Fraktionschef Bartsch rügt Nato-Großmanöver

von dpa

25. Oktober 2018, 12:45 Uhr

Der Chef der Linken-Fraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat das Nato-Großmanöver in Nordeuropa scharf kritisiert. «Es ist aberwitzig, gefährlich und provokant gegenüber Russland, im gegenwärtigen Klima das größte Nato-Manöver seit 30 Jahren in Norwegen zu starten», sagte Bartsch der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Die Kriegsgefahr sei so hoch wie lange nicht. Das größte Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges Manöver hatte in der Nacht zum Donnerstag begonnen. Die rund 50 000 beteiligten Soldaten werden zwei Wochen lang in Norwegen gemeinsam trainieren.