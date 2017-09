Wahlen : Lindner: Platz drei entscheidet sich zwischen FDP und AfD

Das Rennen um den dritten Platz im künftigen Bundestag entscheidet sich nach Ansicht des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner zwischen den Liberalen und der AfD. Die Grünen und die Linke seien abgeschlagen, sagte Linder am Abend in Berlin nach Sitzungen der FDP-Parteigremien. An Platz drei entscheide sich, wer die Opposition anführe, unterstrich der FDP-Chef. Gebe es eine kleine Koalition, sei dies die SPD, gebe es wieder eine große Koalition, sei dies hoffentlich die FDP «und nicht die Typen von der AfD».

von dpa

erstellt am 16.Sep.2017 | 23:09 Uhr