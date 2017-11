Personalien : Libanons Ex-Premier kehrt nicht in seine Heimat zurück

von dpa

erstellt am 04.Nov.2017 | 21:56 Uhr

Der wegen Attentatsbedenken zurückgetretene libanesische Ministerpräsident Saad Hariri will nach Angaben aus seinem Umfeld vorerst nicht in sein Heimatland zurückkehren. «Die Sicherheitslage ist einer der Hauptgründe, die den Premier bis auf Weiteres vom Libanon fernhalten werden», sagte eine dem Ex-Premier nahestehende Quelle der dpa. Hariri werde nun erst einmal in andere arabische Länder reisen, um dort die Situation im Libanon zu besprechen. Der 47-Jährige hatte im saudi-arabischen Riad überraschend seinen Rücktritt verkündet.