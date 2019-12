Brände : Leichenfund nach Explosion in Einfamilienhaus

von dpa

17. Dezember 2019, 04:49 Uhr

Nach einer Explosion im Heizungsraum eines Einfamilienhauses in Böhlen nahe Leipzig ist ein toter Mann entdeckt worden. Nach der Detonation am späten Abend habe sich ein Brand im Haus ausgebreitet und auf ein Nachbargebäude übergegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache der Explosion ist ebenso noch unklar wie die Identität des Mannes. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Morgen noch an.