Kriminalität : Leichenfund bei London: Polizei vermutet alle Opfer aus Vietnam

von dpa

02. November 2019, 02:51 Uhr

Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lastwagen nahe London gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass alle Opfer aus Vietnam stammen. Man stehe deswegen in Kontakt mit der vietnamesischen Regierung, teilte die Polizei in Essex mit. Nach der Entdeckung der Leichen war zunächst spekuliert worden, dass die Toten aus China stammten. Im Zusammenhang mit dem Fall hat es auch Festnahmen in Vietnam gegeben. Details sind nicht bekannt. Auch in Irland wurde ein weiterer Verdächtiger festgenommen.