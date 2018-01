Kriminalität : Lehrerverband: Nach Lünen muss es «Umdenken» geben

von dpa

24. Januar 2018, 06:14 Uhr

Nach der Gewalttat an einer Gesamtschule in Lünen fordert der Deutsche Lehrerverband eine breitere Unterstützung für den Kampf gegen Gewalt an Schulen. «Schule alleine und auf sich gestellt kann wenig bewirken», sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, der dpa. Natürlich könne man mit Ordnungsmaßnahmen arbeiten. Klar sei aber, dass Eltern mit den Lehrern an einem Strang ziehen und die Politik in solchen Fällen Rückendeckung geben müssten. Gestern war ein 14-jähriger Schüler getötet worden. Ein 15-jähriger Mitschüler ist dringend verdächtig.