Notfälle : Leblos im Pool - Zwei Männer sterben bei Feier nahe Leipzig

von dpa

22. Dezember 2019, 12:41 Uhr

Bei einer Feier in der Nähe von Leipzig sind in der Nacht zwei Männer in einem Swimmingpool ums Leben gekommen. Ein dritter, 47-jähriger Mann sei verletzt aus dem Pool gezogen worden und kam ins Krankenhaus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die 20 und 39 Jahre alten Männer seien bei der Nutzung des Swimmingpools auf einem privaten Grundstück im Ortsteil Gerichshain gestorben, hieß es. Sie wurden leblos aus dem Pool geborgen. Ob die Männer unter Drogen oder Alkoholeinfluss standen, kommentierte die Polizei nicht.