Konflikte : Laute Explosionen in Syriens Hauptstadt Damaskus

von dpa

14. April 2018, 04:48 Uhr

Nach dem Beginn des Angriffs der Westmächte auf die syrische Regierung sind in der Hauptstadt Damaskus schwere Explosionen zu hören gewesen. Das berichteten Anwohner am frühen Morgen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, angegriffen worden sei unter anderem das Gebiet um den Ort Dschamaraja rund zehn Kilometer nördlich von Damaskus. Dort befindet sich eine Forschungseinrichtung, in der Chemiewaffen hergestellt worden sein sollen. Die Einrichtung war schon früher Ziel israelischer Angriffe gewesen, zuletzt Anfang Februar..