Energie : Laschet fordert Revisionsklausel bei Kohleausstieg

von dpa

23. November 2018, 15:50 Uhr

Im Ringen um den deutschen Kohleausstieg bleiben Fragen der Finanzierung und Abschalt-Daten für Kohlekraftwerke umstritten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet forderte eine Revisionsklausel für den Zeitplan. «Es muss eine «Wenn-dann-Klausel» geben. Man kann nicht 2018 beschließen, was an welchem Tag in den 30er Jahren erreicht ist», sagte der CDU-Politiker der dpaDeutschen Presse-Agentur. Versorgungssicherheit und bezahlbare Strompreise müssten gewährleistet sein.