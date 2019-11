Luftverkehr : Landesarbeitsgericht verhandelt heute über Lufthansa-Streik

von dpa

06. November 2019, 15:53 Uhr

Das hessische Landesarbeitsgericht will noch heute über die Berufung der Lufthansa im Fall des geplanten Flugbegleiterstreiks verhandeln. Der Termin wurde für 17.00 Uhr festgesetzt, wie die Justiz mitteilte. Das Arbeitsgericht Frankfurt hatte in erster Instanz den Eilantrag des Unternehmens gegen den morgen und am Freitag geplanten Arbeitskampf der Gewerkschaft Ufo abgelehnt. Es hatte keine Mängel am Streikbeschluss, am Aufruf an die Beschäftigten und an der Kündigung der vorherigen Tarifverträge festgestellt.