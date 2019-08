Umwelt : Lambrecht: Zurückhaltung bei Strafen wegen Klima-Schulschwänzen

von dpa

17. August 2019, 18:48 Uhr

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat dazu aufgerufen, mit Sanktionen gegen das Schulschwänzen bei Teilnehmern an den Freitagsdemonstrationen für Klimaschutz verantwortungsvoll umzugehen. Sie finde es toll, wie junge Menschen sich beim Thema Klimaschutz engagierten - «da habe ich den ganz großen Respekt davor». Das sagte Lambrecht beim Tag der offenen Tür der Bundespressekonferenz in Berlin. Aus diesem Grund solle man mit Fragen, ob es wegen der Teilnahme an Freitagsdemonstrationen der Schüler Sanktionen oder Strafen gebe, «sehr zurückhaltend umgehen».