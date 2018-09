Notfälle : Küstenwache bestätigt Suche nach Daniel Küblböck

von dpa

09. September 2018, 18:45 Uhr

Die kanadische Küstenwache sucht mit einem Überwachungsflugzeug und einem Helikopter in der kalten Labrador See nach dem vermissten deutschen Sänger Daniel Küblböck. Zwei Aida-Kreuzfahrtschiffe beteiligen sich an der Suche. Zwei weitere Suchschiffe der Küstenwache sollen an der Stelle eintreffen. Der 33-Jährige war bei einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York bei Neufundland über Bord gegangen. Vermutlich ist er gesprungen.