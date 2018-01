Banken : Kritik an hohen Bonus-Zahlungen der Deutschen Bank

von dpa

29. Januar 2018, 01:07 Uhr

Politiker reagieren mit Unverständnis und Empörung auf Medienberichte, wonach die Deutsche Bank trotz erneuter Jahresverluste Boni von etwa einer Milliarde Euro an ihre Mitarbeiter und Manager ausschütten will. SPD-Chef Martin Schulz sagte der «Bild»-Zeitung: «Überall schließen Bankfilialen, Kunden verlieren ihre Berater, Berater ihre Jobs. Wenn in dieser Situation Boni in Höhe von einer Milliarde Euro ausgeschüttet werden,» dann schade dies der Solidargemeinschaft. Kritisch äußerte sich der auch CDU-Sozialexperte Matthias Zimmer. Man könne die Legitimität einer Wirtschaftsordnung durch solche Praktiken gefährden.