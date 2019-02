Brauchtum : Kramp-Karrenbauer zieht im Karneval als Putzfrau vom Leder

von dpa

17. Februar 2019, 21:48 Uhr

Im närrischen Einsatz als Putzfrau Gretel hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ordentlich aufgeräumt. Die Regierung in Berlin habe im vergangenen Jahr immer nur geredet und nichts geschafft: «Viel geschwätzt und nichts beschlossen», sagte sie mit Kittelschürze und Kehrbesen bei der Narrenschau des Verbandes Saarländischer Karnevalsvereine in St. Ingbert. Seit 2009 tritt Kramp-Karrenbauer als bekennender Karnevalsfan vor den Saar-Narren als Putzfrau auf, plaudert aus dem Nähkästchen und verteilt Spitzen. In diesem Jahr stand ihr Auftritt besonders im Fokus.