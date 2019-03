Terrorismus : Kramp-Karrenbauer verurteilt Angriff auf Moscheen

von dpa

15. März 2019, 09:48 Uhr

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Angriff auf Moscheen in Neuseeland mit mindestens 49 Toten scharf verurteilt. Egal, gegen wen sich Hass, Gewalt und Terror richteten, «am Ende sterben Menschen, verlieren Kinder ihre Eltern und Eltern ihre Kinder. Dafür kann es keine Erklärung und darf es nie Entschuldigung geben», schrieb Kramp-Karrenbauer auf Twitter. «Im Gedenken an Opfer in #christchurch nie einen Zweifel daran aufkommen lassen», ergänzte sie. Bei den mutmaßlichen Terrorangriffen in der neuseeländischen Stadt Christchurch waren mindestens 49 Menschen getötet worden.