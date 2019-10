Parteien : Kramp-Karrenbauer: Tausche mich regelmäßig mit Merkel aus

von dpa

11. Oktober 2019, 01:46 Uhr

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sieht kein eingetrübtes Verhältnis zwischen ihr und Kanzlerin Angela Merkel. «Wir stehen im engen Kontakt und tauschen uns regelmäßig aus», sagte Kramp-Karrenbauer dem «Tagesspiegel». «Manchmalhäufiger als ich es zurzeit mit meinem Mann tue. Und mit ihmversuche ich das mindestens einmal am Tag.» Zuletzt hatte es Spekulationen um ein Zerwürfnis gegeben - unter anderem, weil Merkel Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer nicht in ihrer Maschine in die USA mitfliegen ließ.